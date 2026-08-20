NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 20.08.2021 wurde das Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31,70 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hat, hat nun 3,155 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,92 USD, da sich der Wert einer Mercantile Bank-Aktie am 19.08.2026 auf 59,57 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,92 Prozent angezogen.

Mercantile Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at