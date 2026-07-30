Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lohnender Mercantile Bank-Einstieg?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,971 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 239,99 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 29.07.2026 auf 60,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +139,99 Prozent.
Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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