NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,971 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 239,99 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 29.07.2026 auf 60,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +139,99 Prozent.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at