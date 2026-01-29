NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Merit Medical Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Merit Medical Systems-Aktie an diesem Tag 16,55 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,423 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 864,05 USD, da sich der Wert einer Merit Medical Systems-Aktie am 28.01.2026 auf 80,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +386,40 Prozent.

Insgesamt war Merit Medical Systems zuletzt 4,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at