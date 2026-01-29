Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Lohnende Merit Medical Systems-Anlage?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Merit Medical Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Merit Medical Systems-Aktie an diesem Tag 16,55 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,423 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 864,05 USD, da sich der Wert einer Merit Medical Systems-Aktie am 28.01.2026 auf 80,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +386,40 Prozent.
Insgesamt war Merit Medical Systems zuletzt 4,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!