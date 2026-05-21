NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Merit Medical Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,00 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 526,316 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 64,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 942,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,42 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Merit Medical Systems zuletzt 3,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at