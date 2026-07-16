Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Frühes Investment
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Merit Medical Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,51 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,757 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 561,19 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 15.07.2026 auf 73,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 256,12 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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