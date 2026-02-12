NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,426 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.02.2026 115,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,29 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,95 Prozent.

Am Markt war Merit Medical Systems jüngst 4,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at