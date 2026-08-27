Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Merit Medical Systems-Performance
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merit Medical Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 67,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,883 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (90,54 USD), wäre die Investition nun 1 347,52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 5,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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