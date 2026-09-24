NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merit Medical Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Merit Medical Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68,12 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 146,800 Merit Medical Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 781,86 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 23.09.2026 auf 87,07 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,82 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 5,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at