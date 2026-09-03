Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Frühe Investition
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Merit Medical Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 72,99 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,005 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 90,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 348,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,48 Prozent erhöht.
Merit Medical Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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