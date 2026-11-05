NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merit Medical Systems-Papier bei 20,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 481,928 Merit Medical Systems-Aktien im Depot. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Aktien wären am 04.11.2026 43 677,11 USD wert, da der Schlussstand 90,63 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 336,77 Prozent vermehrt.

Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 5,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at