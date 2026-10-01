NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment gewesen.

Das Merit Medical Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Merit Medical Systems-Anteile an diesem Tag bei 72,52 USD. Bei einem Merit Medical Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,379 Merit Medical Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (86,23 USD), wäre die Investition nun 118,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,91 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Merit Medical Systems eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at