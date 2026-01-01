Merit Medical Systems Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 01.01.2016 wurden Merit Medical Systems-Anteile via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Merit Medical Systems-Papier letztlich bei 18,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,379 Merit Medical Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474,13 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 31.12.2025 auf 88,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 374,13 Prozent gesteigert.
Merit Medical Systems wurde am Markt mit 5,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
