NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merit Medical Systems-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Merit Medical Systems-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,692 Merit Medical Systems-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (68,11 USD), wäre das Investment nun 387,65 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 287,65 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 4,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at