NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Merit Medical Systems-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.10.2023 wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Merit Medical Systems-Aktie letztlich bei 64,83 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,542 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 91,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,98 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,98 Prozent.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 5,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at