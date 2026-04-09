Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Langfristige Anlage
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 133,476 Merit Medical Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 241,86 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 08.04.2026 auf 69,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7,58 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 4,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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