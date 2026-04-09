Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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Langfristige Anlage 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 133,476 Merit Medical Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 241,86 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 08.04.2026 auf 69,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7,58 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 4,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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