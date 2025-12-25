NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merit Medical Systems-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,834 Merit Medical Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Merit Medical Systems-Aktie auf 87,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,26 Prozent vermehrt.

Alle Merit Medical Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at