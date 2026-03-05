NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Merit Medical Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,954 Merit Medical Systems-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 74,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 29,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Merit Medical Systems einen Börsenwert von 4,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at