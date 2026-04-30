Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Rentable Merit Medical Systems-Investition?
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Merit Medical Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merit Medical Systems-Anteile an diesem Tag 94,45 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,876 Anteilen. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Aktien wären am 29.04.2026 6 865,01 USD wert, da der Schlussstand 64,84 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 6 865,01 USD, was einer negativen Performance von 31,35 Prozent entspricht.
Merit Medical Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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