Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Lukrative Merit Medical Systems-Investition?
|
23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117,564 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 8 595,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,05 Prozent verkleinert.
Am Markt war Merit Medical Systems jüngst 4,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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