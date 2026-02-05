Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,483 Merit Medical Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers auf 79,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 261,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,39 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 4,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Merit Medical Systems Inc.
Analysen zu Merit Medical Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Merit Medical Systems Inc.
|69,50
|2,96%
