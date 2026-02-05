Merit Medical Systems Aktie

Merit Medical Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

Hochrechnung 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merit Medical Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Merit Medical Systems-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Merit Medical Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 109,31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,483 Merit Medical Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merit Medical Systems-Papiers auf 79,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 261,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,39 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Merit Medical Systems belief sich jüngst auf 4,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Merit Medical Systems Inc. 69,50 2,96% Merit Medical Systems Inc.

