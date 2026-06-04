Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Merit Medical Systems-Anlage unter der Lupe
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84,35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investierten, hätten nun 11,855 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 60,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,10 Prozent vermindert.
Alle Merit Medical Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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