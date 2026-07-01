Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Methanex-Investition? 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Methanex-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Methanex-Papier bei 41,37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,417 Methanex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,55 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 30.06.2026 auf 46,15 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 111,55 USD, was einer positiven Performance von 11,55 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Methanex Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Methanex Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Methanex Corp. 39,78 2,05% Methanex Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:07 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
15:31 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
14:30 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen