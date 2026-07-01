NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Methanex-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Methanex-Papier bei 41,37 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,417 Methanex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,55 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 30.06.2026 auf 46,15 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 111,55 USD, was einer positiven Performance von 11,55 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at