NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Methanex-Papier via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Methanex-Aktie an diesem Tag 58,37 CAD wert. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die Methanex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,132 Methanex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 84,34 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 444,92 CAD wert. Das entspricht einem Anstieg um 44,49 Prozent.

Methanex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,56 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at