NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Methanex gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,14 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Methanex-Aktie investiert, befänden sich nun 184,706 Methanex-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (89,63 CAD), wäre das Investment nun 16 555,23 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 16 555,23 CAD, was einer positiven Performance von 65,55 Prozent entspricht.

Methanex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,74 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at