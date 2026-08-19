Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Profitabler Methanex-Einstieg?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Methanex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,595 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 703,17 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 18.08.2026 auf 57,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,32 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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