NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Methanex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Methanex-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Methanex-Anteile betrug an diesem Tag 39,96 CAD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,025 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 082,58 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 08.09.2026 auf 83,22 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 6,29 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at