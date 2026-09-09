Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Lohnende Methanex-Anlage?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methanex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Methanex-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Methanex-Anteile betrug an diesem Tag 39,96 CAD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,025 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 082,58 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 08.09.2026 auf 83,22 CAD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +108,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 6,29 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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