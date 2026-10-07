Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Rentable Methanex-Investition?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methanex-Papier an diesem Tag 47,22 CAD wert. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,775 Methanex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (86,55 CAD), wäre die Investition nun 18 329,10 CAD wert. Das kommt einer Steigerung um 83,29 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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