Methanex Aktie

Methanex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Frühes Investment 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Methanex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.05.2023 wurden Methanex-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Methanex-Papier bei 44,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Methanex-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,497 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.05.2026 1 478,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Methanex belief sich zuletzt auf 5,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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