NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Methanex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Methanex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Methanex-Papier bei 40,11 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in Methanex-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,931 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 1 625,78 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,21 CAD belief. Die Steigerung von 1 000 CAD zu 1 625,78 CAD entspricht einer Performance von +62,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 4,81 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at