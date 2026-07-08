Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Langfristige Anlage
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Methanex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Methanex-Papier bei 40,11 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in Methanex-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,931 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 1 625,78 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,21 CAD belief. Die Steigerung von 1 000 CAD zu 1 625,78 CAD entspricht einer Performance von +62,58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 4,81 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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