Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Hochrechnung 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Methanex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Methanex-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Methanex-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Methanex-Aktie letztlich bei 56,97 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,755 Methanex-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,85 CAD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 22.09.2026 auf 81,38 CAD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,85 Prozent angewachsen.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 6,37 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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