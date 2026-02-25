NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Methanex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Methanex-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Methanex-Anteile bei 40,07 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,496 Methanex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Methanex-Papiere wären am 24.02.2026 166,51 CAD wert, da der Schlussstand 66,72 CAD betrug. Mit einer Performance von +66,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Methanex belief sich jüngst auf 5,16 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at