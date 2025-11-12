Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Lukratives Methanex-Investment?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr gekostet
Am 12.11.2024 wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,99 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in das Methanex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,952 Methanex-Anteilen. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 11.11.2025 898,12 CAD wert, da der Schlussstand 52,98 CAD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag stärker (finanzen.at)
|
03.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
31.10.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)