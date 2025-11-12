NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.11.2024 wurden Methanex-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,99 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in das Methanex-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,952 Methanex-Anteilen. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 11.11.2025 898,12 CAD wert, da der Schlussstand 52,98 CAD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Methanex eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at