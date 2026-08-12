Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Frühe Investition 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Methanex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Methanex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Methanex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,517 Methanex-Aktien. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 11.08.2026 190,89 USD wert, da der Schlussstand 54,27 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +90,89 Prozent.

Der Börsenwert von Methanex belief sich jüngst auf 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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