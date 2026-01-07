Methanex Aktie

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

Methanex-Anlage 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methanex von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Methanex-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Methanex-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs der Methanex-Aktie betrug an diesem Tag 72,52 CAD. Wer vor 1 Jahr 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hat, hat nun 137,893 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Methanex-Aktie auf 60,99 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 410,09 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,90 Prozent verringert.

Am Markt war Methanex jüngst 4,57 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

