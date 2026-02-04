Methanex Aktie

WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

Langfristige Investition 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.02.2025 wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Methanex-Papier an diesem Tag bei 76,75 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,303 Anteile im Depot. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 03.02.2026 87,62 CAD wert, da der Schlussstand 67,25 CAD betrug. Damit wäre die Investition um 12,38 Prozent gesunken.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Methanex Corp.

Analysen zu Methanex Corp.

