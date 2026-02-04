Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Langfristige Investition
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.02.2025 wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Methanex-Papier an diesem Tag bei 76,75 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,303 Anteile im Depot. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 03.02.2026 87,62 CAD wert, da der Schlussstand 67,25 CAD betrug. Damit wäre die Investition um 12,38 Prozent gesunken.
Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methanex Corp.
Analysen zu Methanex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Methanex Corp.
|39,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.