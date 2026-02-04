NASDAQ Composite Index-Titel Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methanex von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methanex-Aktie Anlegern gebracht.

Am 04.02.2025 wurde die Methanex-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Methanex-Papier an diesem Tag bei 76,75 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,303 Anteile im Depot. Die gehaltenen Methanex-Anteile wären am 03.02.2026 87,62 CAD wert, da der Schlussstand 67,25 CAD betrug. Damit wäre die Investition um 12,38 Prozent gesunken.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at