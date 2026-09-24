Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Lukratives Methode Electronics-Investment? 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Methode Electronics-Papier bei 21,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,653 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers auf 14,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,99 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 481,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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