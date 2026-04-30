Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Hochrechnung 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Methode Electronics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Methode Electronics-Anteile an diesem Tag 6,27 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 15,949 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,17 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 29.04.2026 auf 7,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 282,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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