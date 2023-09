NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Methode Electronics bedeutet

Wer vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 14.09.2013 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Methode Electronics-Aktie bei 26,00 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,462 Methode Electronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 878,08 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 13.09.2023 auf 22,83 USD belief. Mit einer Performance von -12,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 813,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at