NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.12.2015 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,65 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 28,050 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 8,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 75,62 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics bezifferte sich zuletzt auf 292,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
