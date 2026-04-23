Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Frühes Investment 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie gebracht.

Die Methode Electronics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,20 USD. Bei einem Methode Electronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 320,513 Methode Electronics-Aktien. Die gehaltenen Methode Electronics-Anteile wären am 22.04.2026 2 480,77 USD wert, da der Schlussstand 7,74 USD betrug. Damit wäre die Investition 75,19 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Methode Electronics betrug jüngst 251,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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