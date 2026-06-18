Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Langfristige Anlage
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren eingebracht
Das Methode Electronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,746 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 11,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 402,02 USD wert. Mit einer Performance von -59,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 407,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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