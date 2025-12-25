NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht

Methode Electronics Aktie
Am 25.12.2020 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Methode Electronics-Anteile letztlich bei 37,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,511 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,19 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 24.12.2025 auf 6,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -81,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 240,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
