NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Methode Electronics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 25.12.2020 wurden Methode Electronics-Anteile via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Methode Electronics-Anteile letztlich bei 37,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,511 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,19 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 24.12.2025 auf 6,91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -81,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 240,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at