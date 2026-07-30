Methode Electronics Aktie

Methode Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Frühe Anlage 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Methode Electronics-Anteile bei 32,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,572 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 12,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 394,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,50 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 528,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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