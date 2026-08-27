Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Performance im Blick
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Methode Electronics-Anteile 31,87 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 313,775 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 353,00 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 26.08.2026 auf 17,06 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 46,47 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Methode Electronics zuletzt 569,69 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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