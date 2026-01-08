NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Methode Electronics-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Methode Electronics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Methode Electronics-Papier bei 11,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 892,857 Methode Electronics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 107,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,93 Prozent verringert.

Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 244,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at