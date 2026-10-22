Microchip Technology Aktie

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WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Microchip Technology-Investmentbeispiel 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Microchip Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Microchip Technology-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 336,134 Microchip Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 932,77 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 21.10.2026 auf 77,15 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159,33 Prozent angewachsen.

Am Markt war Microchip Technology jüngst 41,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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