NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Microchip Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,368 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 263,07 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 10.06.2026 auf 87,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,31 Prozent zugenommen.

Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 49,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at