Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Anlage unter der Lupe
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 69,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,368 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 263,07 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 10.06.2026 auf 87,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,31 Prozent zugenommen.
Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 49,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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