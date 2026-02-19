Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microchip Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microchip Technology-Papier bei 63,59 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,573 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 79,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,41 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,41 Prozent gesteigert.

Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 42,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microchip Technology Inc.

mehr Nachrichten