NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microchip Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microchip Technology-Papier bei 63,59 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,573 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 79,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,41 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,41 Prozent gesteigert.

Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 42,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at