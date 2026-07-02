NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Microchip Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Microchip Technology-Papier letztlich bei 25,21 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 39,667 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Microchip Technology-Aktien wären am 30.06.2026 3 617,61 USD wert, da der Schlussstand 91,20 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 261,76 Prozent.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 49,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at