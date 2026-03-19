NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Microchip Technology gewesen.

Das Microchip Technology-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microchip Technology-Papier bei 54,57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,325 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 185,82 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 18.03.2026 auf 64,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +18,58 Prozent.

Microchip Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at